Против пенсионной реформы взбунтовались даже в руководстве «Единой России»

Известный депутат Госдумы Сергей Железняк вышел из руководящих органов «Единой России» в связи со своим несогласием с пенсионной реформой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сам парламентарий. При этом он раскритиковал реформу и уточнил, что останется депутатом и будет продолжать законотворческую деятельность.

«Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» сегодня удовлетворил мое заявление о сложении руководящих полномочий, поданное 17 июля нынешнего года, накануне рассмотрения Государственной Думой законопроекта о повышении пенсионного возраста», – сообщил Железняк накануне на своей странице в «Фейсбуке».

По словам депутата, он не комментировал свое решение ранее по договоренности с руководством партии, но теперь смог раскрыть свою позицию.

«Будучи координатором социальной платформы партии в прошлом созыве ГосДумы, я последовательно критиковал идеи либеральных экспертов об обязательном повышении пенсионного возраста, считая этот подход экономически неэффективным и социально неприемлемым. Вынуждая людей работать дольше и навязывая их работодателям, вряд ли стоит ожидать успешности таких отношений, особенно в условиях ужесточения глобальной конкуренции, повышения требований к производительности труда и необходимости перехода от индустриальной экономики к экономике знаний, требующей постоянных инноваций и быстрого изменения технологических процессов», – пояснил Железняк.

В этих условиях, по его мнению, «гораздо более эффективной и гуманной альтернативой является поощрение работодателей и людей старшего возраста за добровольное решение о более позднем выходе на пенсию, что позволяло бы использовать опыт и силы людей старшего возраста на пользу делу по их обоюдному с работодателем желанию, однако данная идея не получила необходимой поддержки».

«В итоге, в Государственную Думу Правительством был внесён законопроект, предусматривающий принудительное повышение пенсионного возраста и все дискуссии были правомерны только в рамках данной концепции, поддержать которую я не мог. Президентские поправки, несомненно, смягчили жесткие последствия принудительного повышения пенсионного возраста для целого ряда категорий наших граждан, но не могли поменять суть предложенной законопроектом концепции», – подчеркнул депутат.

Железняк также обратил внимание, что «аргументы о том, что многие страны уже повысили пенсионный возраст, а мы его не повышали с 30-х годов прошлого века и за это время наши граждане стали жить дольше, не представляются определяющими». «Пенсионные системы разных стран сильно отличаются по принципам формирования и выплат, а анализ эффективности произведённого повышения пенсионного возраста и факторов, влияющие на статистический рост продолжительности жизни, вызывают у экспертов больше вопросов, чем ответов», – констатировал депутат.

«Аргумент о том, что пенсионный возраст необходимо повысить для повышения размера пенсий также социально неоднозначен, так как у людей нет права выбрать, уйти на пенсию вовремя со стандартным размером пенсии, увеличивающейся на размер инфляции, или потрудиться дольше для большей пенсии. Для кого-то важнее добавка к пенсии, для кого-то – возможность посвятить себя близким или совмещать пенсию с работой. Общественной дискуссии по этому поводу не было, социологических данных не публиковалось, и разговоры о солидарном принципе нашей пенсионной системы вряд ли являются достаточным оправданием этому», – подчеркнул также Железняк.

По его словам, «экспертами приводились и многие другие содержательные возражения против предложенной концепции законопроекта, многие из которых я считаю обоснованными».

«Поэтому я решил не поддерживать законопроект, повышающий пенсионный возраст и уйти с руководящих постов в партии, в условиях принятой президиумом генерального совета партии установки о консолидированном голосовании за этот законопроект. Поступить иначе я не мог», – подчеркнул парламентарий.

При этом он подтвердил, что продолжит депутатскую деятельность в 204 одномандатном округе Москвы и законотворческую – в Государственной Думе.

«Моим, теперь уже бывшим, коллегам по президиуму генерального совета желаю политической мудрости, человеческой зрелости и созидательной деятельности на благо наших граждан и страны. Иначе партии сложно будет сохраниться в условиях общественной реакции на повышение пенсионного возраста, несмотря на авторитет нашего Президента и предыдущие достижения», – заключил Железняк.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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