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Пятница, 12 октября 2018, 13:17 мск

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Подростковые разборки: в Подмосковье 19-летний юноша ударил ножом 15-летнего знакомого

В Подмосковье задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему 15-летнему знакомому. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 11 октября в квартире в городском округе Истра. По словам подозреваемого, он совершил нападение из-за ссоры. Пострадавший на машине «скорой помощи» был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки. О состоянии его здоровья не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс действий, направленных на получение и закрепление доказательной базы. Подозреваемый задержан, ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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