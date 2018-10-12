Что-то будет: иностранный капитал убежал из российских акций рекордными темпами

На фондовом рынке во второй половине сентября нерезиденты продали на бирже наибольший объем акций за две недели в течение всего 2018 года. Как говорится в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков», продажи оцениваются в сумму 20 млрд рублей, а основными покупателями являлись некредитные финансовые организации.

В то же время, как отмечает ЦБ, на вторичном корпоративном рынке продажи на бирже со стороны нерезидентов и дочерних банков постепенно уменьшаются, в сентябре они составили 3,3 млрд рублей, тогда как в августе оценивались в 21,5 млрд рублей.

Вместе с тем, по оценке регулятора, ситуация на фондовом и валютном рынке стабилизируется и соответствует общемировым тенденциям, характерным для «развивающихся рынков». По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с 29 августа по 26 сентября чистый отток капитала из фондов, инвестирующих в акции и облигации ЕМЕ и России, составил $3,5 млрд и $507,9 млн соответственно. Однако во второй половине сентября тенденция сменилась чистым притоком. С 12 по 26 сентября чистый приток капитала составил $1,4 млрд и $112,8 млн соответственно.

Доля нерезидентов в российских суверенных еврооблигациях после крупного погашения в июле выросла и к концу сентября достигла 49,1%.

Помимо этого регулятор отмечает, что нерезиденты возобновили интерес к рублю в рамках операций carry trade, привлекательность которых выросла в сентябре до уровней июля после резкого снижения в августе из-за волатильности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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