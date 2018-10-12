«Стыдно за страну!» Рунет высмеял жену депутата-«единоросса» за бездарный пиар с танцами на МКАДе

Рунет высмеял и раскритиковал жену депутата-«единоросса» Оксану Яковлеву, станцевавшую полуголой на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Подписчики неудавшейся «звезды» в Инстаграм назвали ее творчество «дешевым и бездарным», и предложили проверить декларацию о доходах ее супруга. Пользователи соцсетей предрекают, что мужу танцовщицы недолго осталось быть депутатом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Оксана Яковлева – супруга депутата подмосковного города Щелково Алексея Яковлева (избран от «Единой России»), решила снять клип на собственную песню и для этого заблокировала движение на МКАД. Клип креативная дама опубликовала на своей странице в Инстаграм. В ролике три девушки в купальниках и спортивных куртках танцуют посреди дороги на фоне стоящего внедорожника. Автомобили объезжают преграду и сигналят танцовщицам.

«Идиотизм», «Сшиб бы не задумываясь», «Мозги купи», – пишут обозленные московские автомобилисты. «Мало того, что ты сотням людей проблемы создала, задержала проезд скорой помощи, так еще идея – полный колхоз, такие [идиотские] клипы с девяностых не снимают, – смеются люди. – Сложнее всего понять осла, который готов спонсировать этот мусор».

Некоторые предлагают «звезде» снять следующий клип у кассы «Ашана». «Надобно еще супруга проверить на доходы – расходы, и на качество законотворческой деятельности, – считают пользователи. – «Единая Россия» – это мерзость». «Отвратительно, мерзопакостно, низко, дешево, бездарно. В очередной 1000 й раз стыдно за страну», – констатируют пользователи соцсетей.

Позднее выяснилось, что на неудавшуюся «звезду» полиция составила несколько протоколов. Ее супруг, который сейчас находится не в Щелково, а на Донбассе, заявил «Коммерсанту», что он «крайне недоволен этим мероприятием», и если бы он не был в отъезде, этого бы не произошло.

Сегодня Перовский районный суд оштрафовал депутатскую жену на 20 тысяч рублей – по информации РИА «Новости», штраф назначен за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.10.18

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