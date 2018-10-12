«Мусорному» бизнесу прописали национализацию: найден рецепт, как обеспечить экологическую безопасность

Общественная палата РФ обвинила представителей «мусорного бизнеса» в халатности по отношению к своей работе и заявили о необходимости национализации отрасли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие выводы были представлены сегодня в рамках презентации доклада «Анализ эффективности мер по обеспечению переработки ТКО и предложения по обеспечению учета мнения граждан РФ при строительстве объектов, используемых для переработки указанных отходов».

Секретарь Общественной палаты РФ, бывший ведущий программы Первого канала «Воскресное Время» Валерий Фадеев обратил внимание, что инфраструктура по обращению с отходами в России до сих пор не создана и работает только частично.

«Система сбора и транспортировки отходов работает исправно. Но именно сбора и транспортировки – то, что мы с вами видим: подъезжает машина, собирает баки и куда-то уезжает. А объектов переработки и размещения отходов категорически не хватает», – констатировал Фадеев.

Он выразил уверенность, что модернизация существующей системы невозможна, поэтому необходимо в срочном порядке переходить к реализации мусорной реформы, которая откладывалась уже два года и должна вступить в силу в январе 2019 года.

При этом он подчеркнул, что необходимо переходить к национализации данной сферы. «Стратегия передачи ответственности в системе в частные руки желаемого эффекта не дала. В том числе, потому что эти частные руки, зачастую, не слишком чистые», – подчеркнул он.

Секретарь общественной палаты РФ пояснил, что компании, которые отвечают за эксплуатацию полигонов, исполняют свои обязанности небрежно, а затем государству приходится за бюджетные средства исправлять «ошибки».

«Ликвидировать свалки за счет бюджета приходится очень часто. Бизнес работает не всегда добросовестно. Людям нужна, прежде всего, безопасность. Если бизнес не может обеспечить эту экологическую безопасность, значит – государство должно взять инициативу на себя», – заявил он.

При этом Фадеев обратил внимание, что прежние «мусорные хозяева» не готовы с легкостью расставаться со своей деятельностью, поэтому что попытки переломить ситуацию и решить мусорные проблемы очень сложно.

«Есть сопротивление чиновников, полулегального рынка, зачастую, этот полулегальный рынок сопряжён с этими самыми чиновниками, которые выгоду от этого имеют. Сопротивление очень серьёзное. Нужно поддержать реформу, несмотря на сопротивление. Создавать экотехнопарки, национализировать полигоны», – подчеркнул Фадеев.

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева со своей стороны подчеркнула, что обратного пути уже нет и начало реформы больше нельзя сдвигать.

При этом она также заявила, что в данной теме отсутствует диалог между обществом и властью. «До начала старта осталось 2,5 месяца. Ее (реформу) уже дважды переносили, из-за тотальной неготовности регионов. Вопрос к главам регионов: это ваша сфера ответственности, вы обязаны запустить реформу на своей территории», – подчеркнула она.

При этом Тимофеева пояснила, что во многих регионах территориальные схемы по размещению объектов обращения с отходами были встречены населением в штыки, потому что с людьми просто не обсудили вопросы, которые напрямую связаны с их собственной безопасностью.

«С нами никто ничего не обсуждал. Отсюда зашкаливающие эмоции людей, которыми власти отказывались разговаривать. Что мы будем делать? Контролировать, что происходит в регионах. Мы будем добиваться того, что территориальные схемы будут пересматриваться в течение года, чтобы прошли общественные слушания. Местные жители вправе решать», – заявила она.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», минприроды РФ работает над созданием новой организации, которая создаст единую схему размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в стране.

Госкомпания должна будет координировать территориальные схемы обращения с отходами и взаимодействовать с частными региональными операторами, разрабатывать стимулирующие меры в мусорной отрасли и отвечать за реализацию госпрограмм и предложений по формированию госполитики в сфере обращения с отходами. В связи с этим госкомпании будут переданы функции главного распорядителя бюджетных средств от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен на экологический налог для жителей страны.

Напомним, проблема мусора в России обсуждается не первый год и особенно обострилась прошлым летом в Подмосковье. Апогей протеста жителей против мусорной политики властей наступил после ЧП в Волоколомске в марте 2018 года, когда в результате выброса свалочного газа на свалке в больницу попало несколько десятков детей. После мощной волны митингов, которая прокатилась по всей области, в рамках которых жители региона требовали отставки губернатора Андрея Воробьева, тема мусорных свалок затихла и практически исчезла из медиапротстранства.

Примечательно, что это произошло практически сразу после того, как была анонсирована так называемая территориальная карта Московской области, предполагается строительство «мусороперерабатывающих установок» с мусоросжигательными комплексами. Тогда многомиллиардный подряд получила структура госпорпорации «Ростех». Самым крупным оператором стала его «дочка» – небезызвестная «РТ-Инвест», которая на тот момент на 25,01% принадлежала «Ростеху», а на 74,99% – гендиректору компании Андрею Шипелову. Эта компания занимается реализацией не менее скандального проекта «Платон» по сбору средств с автовладельцев грузового транспорта.

Москва, Мария Вяткина

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