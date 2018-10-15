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Понедельник, 15 октября 2018, 13:36 мск

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СКР возбудил уголовное дело о сексуальном насилии в подмосковном СИЗО

Следственный комитет по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении заключенного в ногинском СИЗО. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, расследование ведется в рамках п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Предварительно установлено, что в 2017 году неустановленные лица, находясь в камере ФКУ СИЗО-11 УФСИН России по Московской области, расположенного в городе Ногинске, применяя физическое насилие, к находящемуся под стражей 37-летнему мужчине, совершили с ним иные насильственные действия сексуального характера.

В настоящее осмотрено место происшествия в помещении камеры, получены объяснения от руководства следственного изолятора, потерпевшего и его сокамерника, изъяты сведения об обращении лиц содержащихся под стражей за медицинской помощью.

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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