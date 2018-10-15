Алексей Навальный ждет обвинений по уголовному делу о клевете

Скандальный политик Алексей Навальный, который последние 50 дней находился под арестом из-за нарушений правил организации митингов, сообщил, что ему собираются предъявить обвинения по уголовному делу о клевете, которое было возбуждено в 2016 году.

«Сегодня утром моему адвокату позвонил следователь МВД, заявив, что я сегодня должен явиться к нему и мне будет предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу», – уточнил политик в своем блоге.

Навальный уточнил, что речь идет о заявлении бывшего следователя МВД Павла Карпова, после которого было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи УК 128.1 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). «Насколько я понимаю, именно по этой статье меня сегодня арестовать не могут – там только огромные денежные штрафы предусмотрены, но черт его знает, как работает затейливая и изобретательная юридическая машина», – отметил политик.

Накануне Навальный вышел на свободу после очередных 20 суток административного ареста. Как сообщал «Новый День», он был задержан 24 сентября на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по предыдущему административному делу, связанному с нарушений правил организации митингов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.18

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