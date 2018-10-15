ПФР назвал суммы новых пенсий с учетом реформы

В бюджет Пенсионного фонда (ПФ) РФ заложена индексация пенсий примерно на 7% в 2019 году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявила глава ПФ РФ Антон Дроздов.

По его словам, доходы Пенсионного фонда в 2019 году составят 8,6 трлн рублей, это на 104,2% выше, чем в этом году. При этом, как предполагается, к 2021 году доходы возрастут до 9,3 трлн рублей. «При этом в доходах увеличивается рост страховых взносов с 5,2 трлн рублей в 2019 году до 5,9 трлн в 2021, – объявил Дроздов. – Объем трансфертов остается неизменным: 3,3 трлн рублей с 2019 по 2021 год».

Расходы Пенсионного фонда в следующем году составят 8,6 трлн рублей – это на 1,2% больше, чем в 2018-м, а 2021 году они достигнут 9,3 трлн рублей.

Глава Пенсионного фонда заверил, что в расходной части учтены все изменения, принятые Госдумой при рассмотрении пенсионной реформы – в частности, это поэтапное увеличение пенсионного возраста, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25% для неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности, сохранение действующего возраста для коренных малочисленных народов Севера.

«Индексации предусмотрены, исходя из того, чтобы средняя пенсия – на конец текущего года это 14 414 рублей – увеличивалась в среднем на 1 тысячу рублей, то есть индексация составит примерно 7,05% в 2019 году, – сообщил Дроздов. – И в дальнейшем на три года индексация исходит ровно из этого же».

В ПФР подсчитали, что пенсии увеличатся к 2021 до 17 200 рублей, то есть на 20%, и превысят прожиточный минимум в 1,8 раза. Что касается социальных пенсий, то «индексация запланирована исходя из роста прожиточного минимума и составит 9 215 рублей с увеличением до 9 826 рублей».

«Бюджет фонда позволяет произвести все выплаты и выполнить все социальные обязательства», – заверил Дроздов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.10.18

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