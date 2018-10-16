Счетная палата раскритиковала крупные нефтегазовые проекты: слишком много иностранцев

Счетная палата обнаружила слишком много иностранцев на руководящих постах в крупных нефтегазовых проектах в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Согласно выводу аудиторов, это приводит к тому, что подрядные работы выполняют зарубежные предприятия, в результате чего прибыль достается иностранцам.

В частности, по данным самих операторов СРП, в 2017 году доля российских подрядных организаций в общем объеме заключенных контрактов составила: по проекту «Сахалин-1» – 48,9%, по проекту «Сахалин-2» – 67,3%, по проекту «Харьягинское месторождение» – 93%. Однако проверка Счетной палаты установила, что субподрядные работы зачастую выполняют иностранные учредители российских подрядчиков или их аффилированные лица.

«В результате прибыль от контрактов достается иностранным исполнителям, а значит и налоги уходят за рубеж», – говорится в сообщении Счетной палаты.

Несмотря на то, что по итогам 2017 г. число российских специалистов оператора «Сахалин-1» выросло, большинство руководящих должностей по-прежнему занимают иностранцы. В таких ключевых областях, как бурение и геология, российскими специалистами занято всего от 14% до 20% должностей. При этом ежегодно за счет возмещаемых затрат происходит обучение российского персонала, однако замещение иностранного руководящего персонала на российских работников движется медленно, обратили внимание аудиторы.

Напомним, в проекте «Сахалин-1» задействованы американская компания ExxonMobil, доля которой составляет 30%, японская SODECO (30%), еще по 20% – у индийской ONGC Videsh и «Роснефти». Проект «Сахалин-2», подконтрольный «Газпрому», реализуют также англо-голландская компания Shell и японские Mitsui и Mitsubisi. В разработке Харьягинского месторождения участвуют «Зарубежнефть» и французская Total.

За весь период их реализации добыто почти 179 млн тонн нефти с конденсатом, 249,5 млрд кубометров газа, произведено около 92 млн тонн сжиженного газа. Объем выручки от реализации углеводородов в сравнении с 2016 года вырос на 27,7% и составил $10,6 млрд за счет роста котировок нефти. «Доход государства за весь срок действия проектов составил $41,3 млрд. Из них $24,9 млрд поступили в федеральный бюджет, $16,4 млрд – в региональные. В 2017 г. государство в целом получило около $3,3 млрд», – сообщил в ходе выступления на коллегии аудитор Счетной палаты Александр Жданьков.

По результатам проверки Счетной палаты направлены информационные письма в правительство РФ, администрацию Ненецкого автономного округа, а также обращение – в ФАС России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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