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Вторник, 16 октября 2018, 15:15 мск

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Детоубийство в Москве: СКР ходатайствует об аресте матери, утопившей своего грудного ребенка

Московские следователи ходатайствуют об аресте женщины, обвиняемой в убийстве своего грудного ребенка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло вечером 8 октября, когда отец, вернувшись домой в квартиру жилого дома в районе Ясенево, обнаружил тело частично одетого ребёнка в наполненной водой ванне. Мать после совершения преступления скрылась. Ее место нахождения было установлено, некоторое время она находится в реанимации одной из городских больниц Московской области.

Во время допроса женщина пояснила, что длительное время страдала послеродовой депрессией и боялась не справиться с родительскими обязанностями.

В результате было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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