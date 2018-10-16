И снова битва за парковки: Собянин сделал москвичам поствыборный «подарок»

В Москве вновь активизируются протесты жителей столицы против введения новых зон платной парковки. В районах Новокосино и Ясенево уже собрано почти четыре тысячи подписей под жалобами в мэрию, прокуратуру и суд. В мэрии Москвы, напротив, утверждают, что делают все исключительно для удобства горожан, и обещают найти «оптимальное решение», пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что в Новокосино с 23 октября вводится зона платных парковок (уже есть приказ дептранса Москвы) на десяти улицах. Цена хранения авто – 40 рублей в час. Местные жители собрали почти 4 тысячи подписей под петицией, которая будет направлена мэру Москвы Сергею Собянину. 14 октября коллективная жалоба была направлена в прокуратуру Москвы.

Жители Новокосино обращают внимание, что решение о платных парковках принималось на основе опроса жителей, большинство из которых якобы выступили за: по данным управы, половина из 2,6 тысячи проголосовавших поддержали решение о введении платы. «Между тем население Новокосино составляет более 107 тысяч жителей, – сказано в петиции. – Мнение людей, в собственности которых имеется автотранспортное средство, должно учитываться в первую очередь».

Как пояснила «Ъ» глава инициативной группы жителей Новокосино Екатерина Калашник, Новокосино – спальный район за МКАД, один из самых маленьких районов Москвы, и проблема с парковками там всегда стояла остро, и дворы были забиты. «Ситуацию более или менее решили парковочные карманы, но их сейчас сделают платными. В переполненных дворах начнутся битвы за места», – отметила она.

Жители не против платной парковки непосредственно у станции метро «Новокосино», но остальные участки не должны попасть в платную зону, уточнила Калашник.

В Ясенево протестное движение возникло в ответ на планы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП, структура дептранса Москвы) сделать плоскостную парковку, отделенную от улично-дорожной сети шлагбаумом.

Недовольство жителей связано с тем, что до сих пор этот паркинг площадью более 2,5 тысячи квадратных метров был бесплатным и вмещал несколько тысяч машин.

В конце сентября местные жители провели несколько стихийных акций протеста, собрав подписи под обращением в адрес вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. Жителей поддержал глава комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению «единоросс» Александр Семенников: он уже направил собственные обращения в департамент городского имущества (ведомство передало АМПП участок под парковку), Москомархитектуру, ОАТИ. Депутат также участвует в подготовке обращения в суд.

Напомним, платные парковки в Москве существуют с 2012 года, за шесть лет с автовладельцев собрано в общей сложности 18,4 млрд рублей. Платная зона начиналась с нескольких улиц в центре, затем постепенно расширилась до периферии. Каждое расширение (оно происходит, как правило, в конце года) провоцировало протест жителей, но ни разу это не приводило к отмене или пересмотру решения. Последнее крупное расширение произошло в конце 2016 года, с тех пор власти занимаются точечным расширением зоны платной парковки, как правило, у станций метро.

Комментируя очередной всплеск протестной активности, политтехнолог Сергей Поляков пояснил, что власти, как правило, вводят мораторий на любые непопулярные меры до выборов. В этой ситуации, по его оценке, логично, что решения по платным парковкам объявлены сейчас.

В то же время эксперт обратил внимание, что общая напряженность в обществе выросла после действий федерального центра, в частности, после увеличения пенсионного возраста. «Все это сильно повлияло на ощущения жителей: они стали меньше доверять власти. Стало понятно, что власть действует не в интересах жителей, а в интересах узкого круга лиц. Поэтому сейчас к протестным настроениям готовы больше людей, чем полгода назад. Раньше люди хотя бы питали надежды, что федеральный центр, президент помогут – сейчас этого нет», – заключил Поляков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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