ЧП в Подмосковье: подростки забили до смерти мужчину

В подмосковном Долгопрудном задержаны подростки 15 и 16 лет за жестокую расправу над мужчиной, который скончался после избиения в городской больнице. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Предварительно установлено, что 11 октября между мужчиной и двумя подростками 15 и 16 лет после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние нанесли взрослому собутыльнику множественные удары ногами и руками по телу и голове. Мужчина был доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений скончался на следующий день.

Согласно заключению, эксперта смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием, образовавшейся в результате воздействия тупого твердого предмета.

На допросе у следователя подростки дали признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах и причинах, совершенного им преступления.

Кроме того, следствие располагает данными, что подростки ранее привлекались к административной и уголовной ответственности. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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