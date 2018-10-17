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Среда, 17 октября 2018, 11:27 мск

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В Подмосковье 1,5-годовалый мальчик оказался один в подъезде дома: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после обнаружения в подъезде жилого дома 1,5-годовалого мальчика. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, расследование ведется в рамках ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

По предварительным данным, 14 октября в подъезде многоэтажного дома, расположенного в Щелкове, жильцами найден мальчик на вид которому 1,5 года. После осмотра ребенка в медицинском учреждении каких-либо телесных повреждений обнаружено не было.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям грамотно скоординировать работу с оперативными службами и волонтерами по поиску родителей и родственников мальчика. Следствием также будет проверяться информация о возможном совершенном преступлении в отношении близких ребенка. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются, запрошены имеющиеся в органах полиции материалы для приобщения к уголовному делу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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