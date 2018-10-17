Убил родителей и бабушку: в Москве задержан подозреваемый в жестоком преступлении

В Москве задержан молодой человек 1996 года рождения по подозрению в жестоком убийстве своих родственников. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, задержанный уже дал признательные показания.

По данным ведомства, преступление было совершено в квартире жилого дома по улице Летчика Бабушкина, где были обнаружены тела двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия задержан молодой человек, который затем дал признательные показания. Он пояснил, что в ходе ссоры убил родителей и бабушку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственные органы для проведения с ним следственных действий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.18

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