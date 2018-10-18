«По совести и справедливости»: депутаты Госдумы разрешили себе не отказываться от надбавки к пенсии

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки законопроект о статусе депутатов Государственной Думы, который предполагает для народных избранников и сенаторов возможность добровольно отказаться от доплат к своей пенсии, или оставить их себе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения документа думская оппозиция в лице ЛДПР призвала полностью лишить парламентариев такой льготы, но «единороссы» на это не согласились.

Согласно поправкам, по объему социальных гарантий российские сенаторы и депутаты Госдумы приравниваются к федеральному министру, а спикеры СовФеда и Думы – к премьер-министру РФ. Вторая поправка гласит, что депутаты и сенаторы могут написать заявление и отказаться от положенной им ежемесячной доплате к пенсии – если такое заявление подано, повторно доплату установить невозможно. Содокладчик Дмитрий Ламейкин от лица комитета ГД по контролю и регламенту законопроект поддержал.

Между тем, у думской оппозиции эта инициатива восторга не вызвала. «Скажите, пожалуйста, а с какой целью принимается этот законопроект?» – поинтересовался либерал-демократ Сергей Иванов. Он напомнил, что статус депутата определяется Конституцией и федеральными законами, а не подзаконными актами. Докладчики сообщили, что приводят в норму несоответствие в законах.

Депутат Сергей Маринин отметил, что министры и депутаты равны по статусу, и поинтересовался, почему не рассматриваются аналогичные поправки в отношении чиновников. На это сенатор Вячеслав Тимченко, представляющий документ в Госдуме, сообщил, что новая норма носит не императивный характер, а дает депутату право отказаться от надбавки к пенсии. «Дело каждого депутата принимать решение – быть ему таким, как другие, или воспользоваться таким правом. Если коллеги из исполнительной власти имеют такое желание – они могут выйти с соответствующей инициативой», – заявил он.

«А что мешает сегодня депутату отказаться от этой надбавки?» – спросил депутат Игорь Лебедев. «Назначение доплат происходит по заявлению человека. Но если он уже подал, но решил отказаться, вот это новое и предусмотрено, чтобы он мог отказаться», – сообщил Тимченко.

После этого слово взяла «единоросс» Ольга Баталина, которая вдруг вспомнила о непопулярной пенсионной реформе и количестве бедных в стране. «Это законопроект о праве (депутату и сенатору) самому принять решение. Мы переживаем непростой период. Страна только выходит из кризиса, очень много людей живут за чертой бедности, – заявила она. – Очень тяжело и болезненно люди восприняли необходимость поработать еще несколько лет в связи с повышением пенсионного возраста».

Баталина также неожиданно отметила, что в обществе существует запрос на справедливость. «Решение может быть законным, но в народе восприниматься как несправедливое. Это вообще черта русского характера – потребность жить по совести, но поступать по справедливости», – полагает Баталина. Она предложила законопроект поддержать, и каждому депутату решать самостоятельно: получать дополнительные деньги или отказаться от них.

«Я всем вам, кого это касается, желаю дожить до того момента, когда вы сможете определиться, писать это заявление или нет», – прокомментировал ситуацию Сергей Иванов из ЛДПР и поинтересовался, кого депутаты хотят обмануть, принимая этот закон. Он напомнил о многодетном родителе Борисе Березовском, который при всем своем богатстве не отказался от копеечных государственных выплат, и о губернаторе Курской области Александре Михайлове, который за день до отставки написал распоряжение о льготах для самого себя.

В этой связи Иванов предложил поступить действительно по совести и по справедливости, отменив полностью льготные надбавки к пенсиям депутатов и сенаторов. «И золотые парашюты оставили. Вот ваше – «по совести», – заявил Иванов. – Вы кого обмануть хотите? Вы у людей забрали, их на пенсии не пустили, чтобы чуть-чуть дать тем, кто сейчас на пенсии. Из всех льгот, что вы утвердили – только диспансеризация, и то человек будет сидеть этот день в поликлинике. Вы предлагаете маме раньше на пенсию выходить – а какую она будет пенсию получать, у которой пять детей? Минималку, как бомж!»

Призывы оппозиции услышаны не были. 390 голосами «за» депутаты разрешили себе добровольно отказываться или не отказываться от льготных пенсионных надбавок.

Москва, Татьяна Дорофеева

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