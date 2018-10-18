российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 октября 2018, 20:01 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В Москве у погибшего мужчины пропали органы: СКР начал проверку

В Москве организована доследственная проверка по факту незаконного изъятия органов у умершего мужчины. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным, сотрудники одной из московских больниц без согласия родственников изъяли органы у умершего мужчины 1996 года рождения. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.18

Накопительные пенсии заморозят еще раз. Госдума поддержала идею правительства. / Путин ответил анекдотом на вопрос об отношениях в США. / Другие страны перестали возвращать России долги из-за санкций. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Убил родителей и бабушку: в Москве задержан подозреваемый в жестоком преступлении

Детоубийство в Москве: СКР ходатайствует об аресте матери, утопившей своего грудного ребенка

Экс-глава Серпуховского района решил судиться с СИЗО «Лефортово»

СМИ: Оскандалившийся развратом актер обнаружен мертвым в СИЗО

Московский полицейский попался на крупной краже

«Угрожает жизни и здоровью»: в Москве закрыли 63 ресторана сети «Суши WOK»

ЧП в Москве: грудной ребенок утонул в ванной, мать – в бегах

ЧП в Москве: школьница порезала одноклассника канцелярским ножом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров