В Москве у погибшего мужчины пропали органы: СКР начал проверку

В Москве организована доследственная проверка по факту незаконного изъятия органов у умершего мужчины. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным, сотрудники одной из московских больниц без согласия родственников изъяли органы у умершего мужчины 1996 года рождения. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.18

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