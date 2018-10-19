«За национальное и социальное государство!» Мэрия Москвы обещает быстро рассмотреть заявки на «Русский марш»

Сегодня соратники националистических организаций из комитета «Нация и Свобода», Ассоциации народного сопротивления и Национал-революционного Авангарда подали в мэрию Москвы очередные уведомления о проведении «Русского Марша» в формате демонстрации и митинга. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

Организаторы акции заявили, что целью акции является выражение протеста против миграционной политики Кремля, а также против отказа государства от основных социальных гарантий, в том числе – против повышения пенсионного возраста. Основной лозунг марша: «За национальное и социальное государство!»

В сообщении отмечается, что мероприятие запланировано на 4 ноября, в День народного единства. «Русский марш» по согласованию со столичной мэрией может пройти: по улице Краснопролетарская, через улицу Селезневская до Суворовской площади, по улицам Маршала Василевского и Маршала Бирюзова (между станциями метро Щукинская и Октябрьское поле), по улице Вавилова до улицы Дмитрия Ульянова, по улице Заморёнова, или по Самотёчной улице до Суворовской площади.

Ранее националистами было подано уведомление о согласовании «Русского Марша» в форме концерта, шествия и митинга на 4 ноября, однако, поскольку официальный ответ властей не был получен, были направлены дополнительные уведомления.

При этом националисты подчеркнули, что «Русский Марш состоится не в зависимости от согласования властей.

Как уточнила представитель столичного департамента региональной безопасности Елена Романова, в настоящее время московские власти рассматривают несколько уведомлений националистических движений о проведении 4 ноября шествий и митингов. «В департамент поступили три заявки на проведение массовых акций 4 ноября. Заявленная тематика этих акций одна – «привлечение общественного внимания к несовершенству социальной и миграционной политики государства», – сказала Романова «Интерфаксу». Она заверила, что обращения будут рассмотрены в течение трех рабочих дней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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