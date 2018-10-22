В центре Москвы пьяный мужчина сварился в машине с кипящим битумом

В Москве пьяный мужчина погиб в люке машины с кипящим битумом. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.
По данным ведомства, ЧП произошло ночью 20 октября в центре города в Лучниковом переулке, где в это время проводились дорожные работы. По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 22.10.18
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