российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 октября 2018, 11:01 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В центре Москвы пьяный мужчина сварился в машине с кипящим битумом

В Москве пьяный мужчина погиб в люке машины с кипящим битумом. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 20 октября в центре города в Лучниковом переулке, где в это время проводились дорожные работы. По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.10.18

В Минобороны РФ приняли решение об индексации окладов и пенсий. / Москва пригрозила военным ответом в случае атаки на Белоруссию. / Комиссия определила причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве у погибшего мужчины пропали органы: СКР начал проверку

Убил родителей и бабушку: в Москве задержан подозреваемый в жестоком преступлении

Детоубийство в Москве: СКР ходатайствует об аресте матери, утопившей своего грудного ребенка

Экс-глава Серпуховского района решил судиться с СИЗО «Лефортово»

СМИ: Оскандалившийся развратом актер обнаружен мертвым в СИЗО

Московский полицейский попался на крупной краже

«Угрожает жизни и здоровью»: в Москве закрыли 63 ресторана сети «Суши WOK»

ЧП в Москве: грудной ребенок утонул в ванной, мать – в бегах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров