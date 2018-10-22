российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 октября 2018, 11:01 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Смертельное ДТП в Подмосковье: после столкновения автобуса и маршрутки возбуждено уголовное дело

В Подмосковье после смертельного ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли четверо человек и еще девять получили ранения, возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Авария произошла накануне на 48-м км трассы А-108 в Дмитровском районе. По предварительным данным, причиной ЧП стал выезд автобуса «ПАЗ» под управлением 54-летнего водителя на полосу встречного движения, где затем произошло столкновение с автобусом «Ивеко», перевозившим пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал РИА «Новый День», в ДТП столкнулись автобус и маршрутное такси, в котором вместе с водителем находились 15 человек. От удара маршрутка перевернулась. В результате аварии погибли 4 пассажира, один из которых ребенок, еще девять пострадали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.18

В центре Москвы пьяный мужчина сварился в машине с кипящим битумом. / В Минобороны РФ приняли решение об индексации окладов и пенсий. / Москва пригрозила военным ответом в случае атаки на Белоруссию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье 1,5-годовалый мальчик оказался один в подъезде дома: возбуждено уголовное дело

ЧП в Подмосковье: подростки забили до смерти мужчину

Экс-глава Серпуховского района решил судиться с СИЗО «Лефортово»

СКР возбудил уголовное дело о сексуальном насилии в подмосковном СИЗО

В подмосковном поселке бордосские доги растерзали заводчицу

Подростковые разборки: в Подмосковье 19-летний юноша ударил ножом 15-летнего знакомого

«Нечего за мной по пятам ходить»: погибшая подполковник полиции отказалась от госзащиты

Убийство следователя в Подмосковье: не исключена связь со служебной деятельностью

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров