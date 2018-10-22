Смертельное ДТП в Подмосковье: после столкновения автобуса и маршрутки возбуждено уголовное дело

В Подмосковье после смертельного ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли четверо человек и еще девять получили ранения, возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Авария произошла накануне на 48-м км трассы А-108 в Дмитровском районе. По предварительным данным, причиной ЧП стал выезд автобуса «ПАЗ» под управлением 54-летнего водителя на полосу встречного движения, где затем произошло столкновение с автобусом «Ивеко», перевозившим пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал РИА «Новый День», в ДТП столкнулись автобус и маршрутное такси, в котором вместе с водителем находились 15 человек. От удара маршрутка перевернулась. В результате аварии погибли 4 пассажира, один из которых ребенок, еще девять пострадали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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