Российское правительство не может справиться с безработицей и оттоком трудоспособного населения из моногородов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно выводам аудиторов Счетной палаты, приоритетная госпрограмма «Комплексное развитие моногородов» носит формальный характер и не решает проблемы экономики, хотя из федерального бюджета выделяются миллиарды рублей.

Счетная палата отмечает, что в настоящий момент в России насчитывается 319 «город-завод», при этом, практически в каждом их них наблюдается значительное ухудшение демографической ситуации и кризис на рынке труда. Только за последние два года трудоспособное население моногородов сократилось на 365,6 тысячи человек и на 1 января 2018 года составила 7 млн 324 тысячи.

Аудиторы отмечают, что, согласно отчетам Фонда по реализации программы, за время действия программы было создано 253,4 тысячи рабочих мест, привлечено порядка 1,5 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Однако, как считают в Счетной палате, данные показатели не отражают реальную картину в решении проблем безработицы и диверсификации экономики в моногородах. Например, в список созданных рабочих мест включалось даже временные рабочие места, которые создавались и тут же ликвидировались.

«В Кировской области 40% рабочих мест в рамках приоритетной программы созданы через центры занятости, главным образом через формы временного трудоустройства для несовершеннолетних», – говорится в докладе.

Кроме этого, в документе подчеркивается, что ряд инфраструктурных объектов, построенных на государственные средства, либо остаются невостребованными, либо их возведение и реконструкция были неполными и, фактически, не имели смысла.

Так, в библиотеке моногорода Белая Холуница был произведен ремонт крыши, однако кроме этого, здание нуждалось в капитальном ремонте пола и электросетей, а также в текущем ремонте на всех этажах – в результате, точечная мера не привела к положительному результату.

Кроме этого в Счетной палате обратили внимание, что Фонд развития моногородов, который занимается реализаций программы, по сути завысил объем привлеченных инвестиций. По состоянию на 1 января 2018 года он якобы составил порядка 1539,3 млрд рублей, что более чем в 30 раз превышает плановое значение на 2017 год (50 млрд рублей). После проверки выяснилось, что в эту сумму включались инвестиции, которые были осуществлены до принятия программы так называемым нарастающим итогом.

По данным аудиторов, огромные суммы средств даже не были использованы. Так за 2014-2017 годы Минэкономразвития России предоставил Фонду субсидии на сумму 21,2 млрд рублей, из них 3,3 мллрд было возвращено «за отсутствием потребности», а 5,9 млрд были не использованы и числились на счетах.

В то же время в докладе отмечается, что и сам список моногородов уже неактуален. По оценке Минэкономразвития РФ, 107 городов из 319 уже не соответствуют критериям. «Большинство из них потеряли признаки монопрофильности в связи с уменьшением численности работающих на градообразующих предприятиях, оттоком населения и сжатием населенного пункта», – говорится в докладе.

Несмотря на уже очевидную провальность программы, заработная плата сотрудников Фонда была достаточно высокая и не зависела от результатов деятельности. Так, 5 месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата составила 190,44 тысячи рублей.

В результате проверки Счетная палата предлагает пересмотреть список моногородов и целесообразность программы в «соответствии документами стратегического планирования, а также о необходимости ее реализации до 2025 года в действующем формате».

Напомним, срок программы – ноябрь 2016 года – декабрь 2025 года. На ее реализацию планировалось выделить в 2018 году4,6 млрд рублей, на 2019 и 2020 годы – 4,7 млрд рублей ежегодно.

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году. В июле 2018 года стало известно, что Внешэкономбанк (ВЭБ) обсуждает с Минэкономразвития возможность его в Фонд развития современной городской экономики. Наблюдательный совет этой структуры может возглавить глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», проблема оттока населения из глубинки становится для России все более и более актуальной. По оценке экспертов, превращение крупных городов в огромные агломерации угрожает национальной безопасности страны.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.10.18

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