«Налоговый маневр – шаг в пропасть»: региональные власти начинают экономить на населении

Налоговый маневр, запланированный правительством РФ, ухудшит финансовое положение российских регионов и населения, а отрицательные акцизы негативно скажутся на бюджетах субъектов РФ. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал заместитель председателя верхней палаты парламента Евгений Бушмин в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

При этом региональным властям уже сейчас приходится закручивать гайки и повышать налоги, чтобы выполнить указы президента РФ и повысить зарплату бюджетникам.

На заседании первый заместитель главы правительства Пермского края Ольга Антипина сообщила, что бюджеты регионов РФ растут гораздо медленнее инфляции. Так, с 2012 по 2017 годы доходы субъектов увеличились на 33,5% при инфляции 44,6%. При этом доходы федерального бюджета за то же время возросли на 74%. Регионы копят долги перед Москвой и банками, сокращают статьи расходов, умудряясь при этом исполнять обязанность по увеличению зарплат бюджетникам и индексации социальных выплат.

В числе причин обнищания российских территорий чиновница назвала несколько федеральных инициатив – в частности, это изменение в налоговом законодательстве, касающееся начислений на прибыль организаций, освобождение от налога на движимое имущество, а теперь и решение о возврате акцизов на прямогонный бензин.

«Ударом стало решение о централизации 1% налога на прибыль от региональной ставки, передача этих средств в определение дотаций для низкообеспеченных субъектов РФ, – отметила Антипина. – В 17 году федеральный бюджет получил от 1% налога на прибыль 150 млрд рублей, судя по налоговой отчетности, при этом субъектам дотации были увеличены только на 100 млрд рублей».

Она также обратила внимание, что в весеннюю сессию этого года Госдума приняла несколько инициатив, которые приведут к новым потерям для регионов, одна из них – освобождение юридических лиц «от налога на движимое имущество». «Потери, по нашим оценкам, для всех регионов составят 365,5 млрд рублей. В качестве компенсации выпадающих доходов предполагается увеличение норматива зачисления доходов от акциза на крепкий алкоголь на 30%. Однако этого явно недостаточно, это только 59 млрд рублей», – подчеркнула Антипина.

Кроме того, по ее словам, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) также ударит по региональным бюджетам сразу с двух сторон: сократится налог на прибыль и возрастут затраты бюджетных организаций на госзакупки. «Для всех регионов сумма составит около 70 млрд рублей», – сказала чиновница.

Она подчеркнула, что дотации из федерального бюджета не перекрывают эти потери. «Поэтому мы, как и другие регионы, вынуждены принимать непопулярные решения, направленные на сохранение общей суммы бюджета», – заявила Антипина. В частности, речь идет о поэтапной отмене льготы по налогу на прибыль для организаций-инвесторов, о переходе для населения на налогообложение имущества по кадастровой стоимости, увеличении ставок транспортного налога «практически до максимального размера». Кроме того, отметила замглавы правительства Пермского края, было принято непопулярное решение укрупнить медицинские учреждения, чтобы сократить управленческий аппарат.

Чиновница предложила СовФеду рассмотреть меры по компенсации региональным бюджетам выпадающих доходов – в частности, отдать субъектам 100% акцизов на алкоголь и обсудить вопрос о передаче 100% табачных акцизов. Кроме того, регионы не против передать федеральному центру задачу по обеспечению льготников лекарствами и переложить на Москву вопрос уплаты страховых взносов на ОМС за неработающее население.

«Чем дальше мы проводим налоговый маневр, тем хуже всем нам будет с каждым месяцем, – подытожил зампред СовФеда Евгений Бушмин. – С каждым месяцем мы будем нарываться на какую-нибудь новую проблему, связанную с налоговым маневром. И прямогонный бензин – это только первый маленький шаг в пропасть, в которую мы идем после отмены экспортной пошлины и заменой ее на НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Отрицательные акцизы – это еще не самое страшное».

«Говоря, что мы сможем нефтехимикам отрицательными акцизами что-то там компенсировать, надо посмотреть с другой стороны: все, что ни делается в этом направлении, делается против регионов и против населения, которое все равно почувствует рост цены на бензин, как бы мы эти отрицательные акцизы ни считали», – заявил он.

Согласно планам правительства РФ, налоговый маневр предполагает постепенное – в течение шести лет – снижение ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. Одновременно будет расти ставка налога на добычу полезных ископаемых.

Москва, Татьяна Дорофеева

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