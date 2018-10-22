На Савеловском направлении МЖД произошло ЧП: электрички выбились из графика

В Москве вандалы повредили работу сразу нескольких железнодорожных светофоров, пытаясь украсть кабель. Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, в результате 14 пригородных поездов выбились из графика.

ЧП произошло сегодня в 13:25 на первом главном пути перегона Москва – Бескудниково Савеловского направления МЖД. Злоумышленники повредили кабель, питающий автоматическое устройство регулировки движения поездов в сторону Москвы. В результате была нарушена штатная работа нескольких светофоров, из-за чего было задержано 14 пригородных поездов.

На место происшествия были направлены аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. К 15:23 удалось восстановить кабель и работу светофоров.

В настоящее время проводятся работы по восстановлению движения поездов.

Стоит отметить, что сотрудникам железной дороги «для дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов» удалось задержать злоумышленников, которые пытались украсть кабель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.18

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