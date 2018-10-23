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Вторник, 23 октября 2018, 13:01 мск

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Оппозиция «сдулась»: депутаты Госдумы без вопросов поддержали закон о своих надбавках к пенсии

Сегодня депутаты Госдумы без единого вопроса приняли во втором чтении законопроект, который позволяет им и сенаторам получать ежемесячные надбавки к пенсиям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ поддержали 420 народных избранников при одном воздержавшемся.

Как отметил представлявший законопроект представитель Комитета по контролю и Регламенту депутат Дмитрий Ламейкин, ко второму чтению поступило две поправки, но зачитывать их не стал.

Согласно документам на сайте Госдумы, обе поправки были внесены депутатом-«единороссом» Ольгой Баталиной – именно она в первом чтении защищала депутатские надбавки, заявив, что документ всего лишь дает каждому парламентарию право самому принимать решение. Она предложила убрать несколько слов из статьи законопроекта, которая уравнивает в социальных гарантиях депутатов Госдумы с федеральными министрами, спикеров ГД и СовФеда – с главой правительства РФ, а их заместителей – с вице-премьерами РФ. Ранее там было уточнение: «если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ» – теперь по предложению Баталиной оно удалено. Кроме того, в статье, которая запрещает депутату-пенсионеру подавать заявление о надбавке после официального отказа от нее, слово «повторно» заменено на «в дальнейшем».

Изменения о пенсионных надбавках, уже одобренные в первом чтении, вносятся в закон о статусе депутатов Государственной Думы. Документ предполагает для народных избранников и сенаторов возможность добровольно отказаться от доплат к своей пенсии, или оставить их себе. В ходе обсуждения документа в первом чтении думская оппозиция в лице ЛДПР призвала полностью лишить парламентариев такой льготы, но «единороссы» на это не согласились. Ольга Баталина тогда вдруг вспомнила о непопулярной пенсионной реформе и количестве бедных в стране, и заявила, что новшество даст возможность каждому депутату самому принимать решение о доплате, а значит – о размере собственной пенсии.

Москва, Татьяна Дорофеева

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