Поножовщина в кальянной участника шоу «Дневник хача»: двое ранены

На западе Москвы два человека получили ножевые ранения в кальянной «Штиль», которая принадлежит одному из участников шоу «Дневник хача», передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, ЧП произошло в ночь на 23 октября в кафе «Кальян штиль» районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице. По словам владельца заведения Никиты Голованя, в конфликте пострадали два человека – 23-летний молодой человек и 22-летняя девушка.

Пострадавший был доставлен в ГКБ им. С.Боткина с колото-резаной раной левой половины грудной клетки и гематомой селезенки, девушка – в ГКБ №36 им. Ф.Иноземцева с колото-резаным ранением левой половины шеи.

Территория заведения была обследована, однако следов крови не обнаружено, оружия, предметов, конструктивно схожих с холодным и огнестрельным оружием, найти не удалось. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Напомним, Головань по прозвищу «Халк», – 22-летний стронгмен, участник соревнований по силовому экстриму. Он также известен по Youtube-шоу блогера Амирана Сардарова «Дневник хача».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.10.18

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