Сексуальное насилие над 10-летней девочкой: задержан сотрудник подмосковной полиции

В Москве за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней задержан сотрудник полиции Московской области. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 31 августа. В тот день сотрудник полиции проследовал за 10-летней девочкой в подъезд жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских, где совершил в отношении малолетней «иные действия сексуального характера».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время мужчина задержан, с ним проводится комплекс следственных действий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.18

Поножовщина в кальянной участника шоу «Дневник хача»: двое ранены. / Оппозиция «сдулась»: депутаты Госдумы без вопросов поддержали закон о своих надбавках к пенсии. / Затягиваем пояса: России грозит рост цен на хлеб. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»