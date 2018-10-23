«Пенсионный» референдум утонул, как подлодка «Курск»: КПРФ ищет варианты отменить реформу

Пенсионный референдум «утонул» под давлением Центральной избирательной комиссии России и администрации президента РФ. Как сообщил в интервью РИА «Новый День» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, сейчас компартия обсуждает варианты подачи иска в Конституционный суд.

«Как говорил Владимир Владимирович про лодку «Курск»? Она утонула… Пенсионный референдум Центризбирком затопил вместе с администрацией президента», – сказал Обухов.

По его словам, сейчас, после того как ЦИК отказал в регистрации федеральной инициативной группы по проведению референдума, в КПРФ разрабатывается план дальнейших действий.

«Вчера на секретариате партия обсуждала варианты, технические задания, оформление иска в Конституционный суд. Это может быть сделано либо депутатами, либо гражданами, поэтому прорабатывается либо тот, либо тот вариант», – уточнил Обухов.

Кроме этого, решается вопрос о возможности проведения «пенсионного референдума 2.0». «И следующее – обсуждаются возможные варианты повторного инициирования референдума, целесообразность», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», 17 октября Центризбирком прекратил процесс проведения референдума против пенсионной реформы, сославшись на процедурные нарушения, допущенные его инициаторами.

Ранее ЦИК признал соответствующими законодательству пять формулировок вопроса для референдума. Согласно процедуре, каждой из групп необходимо было создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 43 регионах России. Между тем организаторы плебисцита в лице представителей КПРФ и «Справедливой России» в последние два месяца неоднократно заявляли о том, что проведению референдуму мешают группы-«спойлеры», которые регистрируются в регионе и пропадают, закрывая при этом окно возможностей для повторной регистрации подгрупп в конкретной области или крае.

Как известно, решение провести референдум возникло после того, как 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. В конце сентября этот документ был окончательно одобрен Госдумой, а 3 октября утвержден Совфедом и подписан президентом. Инициатива кабмина вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В России прошли акции протеста. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против пенсионной реформы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.10.18

Госдума решила изменить МРОТ «до уровня физиологического выживания». / Минобороны потратит почти 500 миллионов на слежку за курсантами в Сети. / Сексуальное насилие над 10-летней девочкой: задержан сотрудник подмосковной полиции. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»