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Среда, 24 октября 2018, 11:17 мск

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Организаторы «Русского марша»: акция пройдет, несмотря на запрет властей

Московская мэрия отказала националистам в проведении «Русского марша» 4 ноября в столичном районе Люблино, где акция традиционно проходила в течение последних семи лет. Между тем, как заявил глава Комитета «Нация и Свобода» Владимир Басманов, марш пройдет в любом случае, несмотря на запрет властей.

Он назвал решение правительства Москвы незаконным и сообщил, что отказ будет обжалован.

Напомним, что в оргкомитет «Русского марш» входят такие организации русских националистов как Комитет «Нация и Свобода», Ассоциация народного сопротивления, Национал-революционный авангард, Национальная организация русской молодёжи и Экологический Авангард.

В этом году Русский марш планируется провести под лозунгами «За национальное и социальное государство!», «За хлеб и свободу для нашего народа!» с критикой социальной и миграционной политики Кремля.

Стоит отметить, что мэрия продолжает рассматривать еще несколько альтернативных маршрутов для «Русского марша» в центре Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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