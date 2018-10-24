Московская шаурма не выдержала проверку: опасна для здоровья

В Москве прошла масштабная внеплановая проверка предприятий по изготовлению и продаже шаурмы, по итогам которой выяснилось, что все подобные точки работают с нарушениями, а их продукция опасна для здоровья. Как сообщила пресс-служба столичного управления Роспотрбнадзора, всего проинспектирована 251 шаурмичная, в каждой из которых были выявлены серьезные недочеты.

В ведомстве отметили, что масштабная проверка была проведена в июне-октябре после обращений об отравлениях при употреблении шаурмы и ранее выявленных нарушений.

В результате рейда в каждом из 251 объектов питания, где проводились проверки, обнаружены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В шаурмичных не было документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, нарушались сроки годности и условия хранения готовой продукции при отсутствии маркировки.

В Роспотребнадзоре также констатировали, что из-за малых площадей санитарно-техническое состояние и содержание помещений было крайне неудовлетворительным, отсутствовала подводка воды, нет условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Повара не обеспечены санитарной одеждой, работают без одноразовых перчаток и «не имеют базовых знаний санитарной культуры».

После проверки было установлено, что 54 % проверенных образцов продукции (173 из 316) не отвечают требованиям по микробиологическим показателям, в них был выявлен в том числе патогенный золотистый стафилококк. В 140 смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в том числе с рук поваров выделен патогенный золотистый стафилококк.

Ведомство изъяло и утилизировало 1 640 кг обезличенной готовой пищевой продукции и сырья.

Составлено 293 протокола об административном правонарушении, в том числе 202 протокола о временном запрете деятельности, деятельность 112 предприятий уже приостановлена на срок от 30 до 90 суток. В общей сложности в районные суды направлен 221 протокол для вынесения решения о приостановлении деятельности объектов. По 72 протоколам назначены штрафы почти на шесть млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.18

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