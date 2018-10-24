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Среда, 24 октября 2018, 13:11 мск

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ЧП в Москве: в торговом центре рухнул эскалатор – СКР начал проверку

В торговом центре на юге Москвы обрушились ступени эскалатора. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло в торговом центре, расположенном в Чертаново на Кировоградской улице. В результате инцидента граждане не пострадали.

Предполагается, что в рамках проверки будет изучена техническая документация, будут допрошены сотрудники центра, отвечающие за эксплуатацию подъемного устройства.

Как уточняет «Вечерняя Москва», инцидент произошел в ТЦ Columbus, который находится на улице Кировоградская 13А. У эскалатора обрушилось пять ступеней.

Напомним, накануне в метро Рима произошел сбой в работе эскалатора. В результате различные травмы получили 15 россиян, все они госпитализированы. Римская прокуратура начала расследование причин инцидента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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