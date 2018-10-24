Рост госдолга и доллар за 90 рублей: экономисты разгромили «прорывной» прогноз минэкономразвития РФ

Прогноз минэкономразвития РФ на 2019-2024 годы, когда кабинет министров по указу президента РФ должен осуществить прорыв в развитии страны, игнорирует целый ряд факторов, которые угрожают затормозить рост отечественной экономики. Согласно выводам экспертов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Института Гайдара) и РАНХиГС, этот «план» правительства содержит ряд спорных положений, способных воспрепятствовать выходу на желаемую траекторию роста и привести к очередной девальвации рубля.

Эксперты в октябрьском выпуске мониторинга экономической ситуации в России обращают внимание, что сейчас минэкономразвития опирается на два прогноза: консервативный и базовый. Первый предполагает, что развитие страны будет происходить в условиях значительного замедления роста мировой экономики и снижения спроса на энергоносители. Второй – представляет собой комбинацию «достаточно реалистичного прогноза на 2019-2020 годы и целевого на 2021-2024 годы», который будет зависеть от конкретных задач.

При этом, как отмечается в докладе, минэкономразвития в большей степени полагается на базовый вариант и рассчитывает, что замедление темпов роста будет носить временный характер, и с 2021 года рост будет выше 3% в год, в том числе, за счет активности частного бизнеса, что обеспечит увеличение инвестиций на 6,5-8% в год.

Однако эксперты отмечают, что механизмы, благодаря которым у бизнеса появятся стимулы к росту активности, не прописаны. «Никак не конкретизирована гипотеза о существенном ускорении производительности труда, не учитываются такие факторы, как рост издержек производства», – говорится в докладе.

Кроме этого, по мнению авторов мониторинга, в прогнозе весьма поверхностно просчитан эффект новых западных санкций и ответные меры со стороны России. Как пояснили эксперты, ограничительные меры повлекут за собой закрытие экономики от развитого мира, еще большее упрощение ее структуры, и приведут к исчезновению перспектив «диверсификации производства и экспорта как одного из важнейших драйверов роста».

Кроме этого, как считают эксперты, в прогнозе минэкономразвития игнорируется ассиметричность реакции обменного курса рубля на положительные и отрицательные изменения цен на нефть. В частности, минэкономразвития предполагает, что цены на нефть за 6 лет снизятся с $75-80 за баррель до $53,5, при этом в расчёт взят среднегодовой курс 66,5 рублей/доллар, в 2024 году – 68 рублей/доллар. Авторы мониторинга обращают внимание, что при подобном снижении цен на «черное золото, сохранении бюджетного правила с покупкой валюты на внутреннем рынке и внешних санкций повышается вероятность того, что курс доллара поднимется до 80-90 рублей.

Кроме этого, как отмечается в докладе, даже в базовом сценарии прогноза минэкономразвития заложены относительно высокие цены на нефть – выше $40 за баррель и не рассматриваются такие альтернативы, как «новый финансовый кризис в результате падения цен на финансовые активы или проблем с долгом в США».

«Нужен анализ и подобных сценариев, которые могут потребовать изменения основных параметров бюджетной политики, включая финансирование за счет резервов дефицита бюджета, сокращение масштабов размещения государственного долга, продолжение бюджетной консолидации и перенос на будущее расходов, направленных на достижение национальных целей развития», – подчеркивают экономисты.

По их оценке, наравне с этими рисками, прогноз по поступлениям в бюджет выглядит завышенным. Например, собираемость налога на добавленную стоимость (НДС), вероятно может быть меньше приблизительно на 600 млрд, а ожидания по нефтегазовым поступлениям только в будущем году следовало бы сократить на 100 млрд рублей. В связи с этим, возможен рост госдолга, говорится в докладе.

«К 2021 году госдолг предположительно составит 17,7% ВВП (против прогнозируемых 16,5% ВВП). Конструкция применяемого бюджетного правила будет приводить к тому, что любое сокращение ненефтегазовых доходов будет означать дополнительное наращивание государственного долга и, следовательно, расходов на его обслуживание», – прогнозируют эксперты.

Стоит отметить, что и ряд других экспертов высказывают сомнения в том, что правительство РФ выполнит задачу по прорывному развитию страны, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира. Как считают эксперты Института стратегического анализа ФБК, в реальности темпы роста экономики не превысят 1,5-2% из-за отсутствия структурных изменений в экономике.

В частности, директор Институт стратегического анализа ФБК Игорь Николаев ранее отмечал, что темпы роста выше среднемировых за последние тридцать лет показывали многие страны, как развитые, так и развивающиеся. Основами экономического роста там стали, в том числе, низкая налоговая нагрузка, отсутствие неблагоприятных геополитических факторов, высокий уровень доверия со стороны зарубежных инвесторов, либерализация экономики, проведение рыночных реформ, снижение политизации экономики. «Без таких ключевых факторов рассчитывать на экономический рывок не стоит. В России они отсутствуют. Таким образом, цель – войти к 2024 году в число пяти крупнейших экономик мира, с темпами экономического роста выше мировых, – достигнута не будет», – подчеркнул Николаев.

С этими такими выводами согласен член Правления Института современного развития Евгений Гонтмахер. Он убежден, что естественного прироста населения, значительного роста его реальных доходов, а также увеличения средней продолжительности жизни к 2024 году достичь не получится. «В указе [президента РФ] нет главного: экономический рост могут обеспечить лишь инвестиции в человеческий капитал. Поэтому рывка не будет, а будет стагнация, означающая для нас снижение качества жизни», – пояснил Гонтмахер.

Москва, Мария Вяткина

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