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Четверг, 25 октября 2018, 14:47 мск

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Жестокое избиение подростка в Москве: СКР начал проверку

В Москве Следственный комитет организовал проверку обстоятельств жестокого избиения подростка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для расследования стал видеоролик в Интернете, из которого следует, что группа юношей наносят множественные удары руками и ногами своему сверстнику в область головы и жизненно важных органов.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и всех участников, причастных к избиению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении столичного управления СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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