Россия накренилась влево: социологи зафиксировали спрос на социально-ориентированную политику

В России на фоне пенсионной реформы и ряда других непопулярных решений властей растет общественный запрос на социально-ориентированную политику. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют итоги социологического исследования, которое представил Институт социологии управления (НИСоцУ) РАНХиГС.

Социологи отмечают, что вовлеченность в обсуждение политических событий можно оценить как достаточно высокую – 31% опрошенных отметили, что за последние пару недель лично участвовали в разговорах о деятельности политических партий (вместе с теми респондентами, тех, кто только наблюдал такие дискуссии, но не обсуждал лично – 45%).

Около половины россиян отметили, что слышали о деятельности и инициативах партий. В фокусе внимания парламентские партии – чаще всего «Единая Россия» (37%), заметно реже КПРФ и ЛДПР (по 16%), о «Справедливой России» за 1-2 недели накануне опроса слышали 6%.

При этом уровень удовлетворенности текущей конфигурацией политической системы среди населения скорее низкий – 42% отметили, что среди современных российских партий никто не выражает их интересы, еще 12% затруднились с ответом. Сравнительно чаще население в целом называет представителем своих интересов «Единую Россию» (23%) Среди опрошенных старше 60 лет одинаково высокое доверие к КПРФ (30%) и «Единой России» (29%).

К числу наиболее приоритетных задач, которые, по мнению опрошенных, должны решать политические партии, можно отнести социально-ориентированный блок: защиту интересов граждан в спорных ситуациях с органами исполнительной власти (32%), с работодателями (28%), а также адресную помощь нуждающимся людям (25%).

Однако, согласно данным опроса, современные политические партии в России, лучше всего справляются с решением двух других задач – подготовкой новых законов (79% респондентов, считают, что партии эту задачу решают полностью или частично) и участием в выборах в органы законодательной власти (74%).

Оценивая ожидания от новой партии на уровне идеологической позиции, как говорится в докладе, можно отметить, что среди трех крупных идеологических направлений сравнительно более весомую поддержку в настоящее время имеют левые (41%).

«Спрос» на партии либерального фланга чуть ниже (34%) и сопоставим с уровнем интереса к центристским идеям (28%). Декларируемые идеологические партийные ожидания заметно связаны с возрастом. Сейчас происходит смещение идеологических взглядов влево: чем старше респонденты, тем ниже запрос на либеральные идеи (о нехватке партий, защищающих свободу слова, говорят 32% среди респондентов до 25 лет и только 11% в группе старше 60 лет) и выше интерес к партии, поддерживающей построение социально-ориентированного государства (с 16% до 25%).

Опрос был проведен 3-14 октября 2018 г. НИСоцУ РАНХиГС. Метод опроса – квартирный опрос в виде формализованного интервью по месту жительства. Выборка 1200 респондентов, стратифицированная, репрезентирует население РФ старше 18 лет по типу места жительства, полу и возрасту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.18

Студенты должны учиться, а не тратить время на подработки: учащиеся требуют повысить стипендии до уровня МРОТ. / Жестокое избиение подростка в Москве: СКР начал проверку. / Американский генерал заявил о высокой вероятности войны с Китаем. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»