В России готовятся запретить рекламу «экономии на коммуналке»

Рекламу способов сэкономить на показаниях коммунальных счетчиков поставят вне закона. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие поправки в федеральный закон сегодня внесли в Госдуму «единороссы» Борис Гладких, Илья Осипов и Анатолий Тихомиров. Депутаты предложили дополнить список товаров, реклама которых не допускается, пунктом 10: «Информационных услуг о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сайты с советами о способах обмана счетчиков стали очень популярны – там представлены популярные инструкции для россиян о том, как сократить расходы на «коммуналку». Но такие действия потребителя, как считают депутаты, ведут к сокращению доходов ресурсоснабжающих организаций, а те свои убытки распределяют поровну на всех потребителей в многоквартирном доме. Получается, что за предприимчивого жильца платят его соседи.

Сайты с советами об обмане счетчиков сейчас блокируются Роскомнадзором по решению суда, однако это процесс достаточно долгий, отмечают авторы документа. Проблема весьма актуальна: за пять лет (с 2013 по 2018 год) в Федеральную службу по надзору в сфере связи поступило около 2,7 тысяч подобных судебных актов.

Принятие поправок, по мнению авторов, изменит ситуацию в этой сфере, поскольку поставит услугу размещения подобной рекламы вне закона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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