Интеллектуальная деградация: агония политической элиты обернется новым глобальным кризисом

В обозримой перспективе Россию и весь остальной мир ждет трансформация социально-политического устройства. Как считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, интеллектуальная деградация политических элит и их панические действия ведут общество в тупик.

«Мы живем период радикальной трансформации социально-политического устройства мира и общества. Речь идет о десятилетиях», – сказал он, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт пояснил, что мир вступает в «новый технологический уклад» жизни, который неизбежно приведет смене элит. «Мы живем в информационном обществе. Но информация, как продукт, обладает совсем другими свойствами. И элита, которая владеет информационным продуктом, совершенно иная. Формируется четвертый элитарный слой социальной структуры мира. Сегодня конфликт информационной элиты и властной элиты очень серьезен. Нынешние мировые элиты, под которыми мы понимаем транснациональные финансовые промышленные группы, начинают осознавать, что время на принятия решения у них сжимается», – сказал он.

«Они [элиты] не понимают, куда все катиться, но ощущают что-то неладное. При этом сделать что-то адекватное они сделать не могут, они скованы своими кланами и не обладают достаточно высоким уровнем миропонимания, как Рузвельт (Франклин Рузвельт – президент США во время Второй мировой войны) или Иосиф Сталин. Они живут сегодняшним днем: выжить, получить власть. Потому Атлантида качается», – констатировал Сивков.

При этом, по его оценке, обострение финансовых, политических и военных кризисов связано с тем, что политическая элита не может адекватно воспринимать информацию.

«Объем информации, необходимой для обработки и принятия решения, увеличивается в геометрической прогрессии. И в этих условиях начинается эмоциональные признаки паники. Все это вместе приводит к тому, что нынешние политические элиты начинают думать о собственном выживании и не способны принимать адекватные решения», – считает эксперт.

Сивков напомнил, что подобные признаки деградации и ранее были характеры для других представителей элиты накануне краха других социальных формаций. «Перед сменой социального строя от феодализма к буржуазии Людовик XVI и его элита характеризовались крайней интеллектуальной деградаций – погрязли в разврате. Примерно такая же картина происходила при дворе английского короля перед революцией», – отметил он.

В комментарии РИА «Новый День», Сивков подчеркнул, что все эти тенденции характерны и для российской элиты. «В самом полном объеме и еще в больше степени [характерна для российской элиты], чем для советской», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.10.18

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