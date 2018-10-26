Жестокое избиение подростка в Москве: возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

По результатам проведенной доследственной проверки по факту жестокого избиения подростка столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, группа подростков, находясь вблизи жилых домов на юге Москвы, вступили в предварительный сговор и, используя малозначительный повод, начали наносить множественные удары руками и ногами в область головы и жизненно важных органов сверстника. После того, как юноша упал на землю и просил о помощи, нападавшие продолжали наносить удары ногами. Видеоролик с избиением затем появился в Сети.

В СКР уточнили, что пострадавший подросток был госпитализирован в медицинское учреждение города.

В настоящее время установлены и доставлены в следственный отдел двое участников инцидента. Следователи проводят с ними необходимые следственные действия. Подозреваемые будут задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. После будет решаться вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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