«Слишком высокие риски»: страховщики уже не хотят связываться с «Роскосмосом»

Страховые компании «бегут» от «Роскосмоса», так как аварии при космических запусках уже становятся финансово выгодными – тарифы по страхованию сейчас «сильно занижены». Об этом заявил заместитель генерального директора по авиастрахованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник.

«Ситуация очевидная. Речь идет не об одном убытке. Если посмотреть на общую картину последних нескольких лет, то становится ясно, что тарифы, которые есть сейчас и действовали все эти годы, – они явно занижены. Если в будущем ситуация [с убыточностью] будет исправляться – прекрасно, но в ближайшей перспективе они должны быть существенно выше. Если «Роскосмос» хочет это страховать», – цитирует его слова «Лента.Ru».

В этой связи Кабачник подчеркнул, что цена контракта на страхование рисков намеченного на 18 ноября запуска к МКС грузовика «Прогресс МС-10» на ракете «Союз-ФГ» недостаточна: госкорпорация предлагала застраховать риски запуска на 3,245 млрд рублей по цене контракта в 116,5 млн.

В то же время участники рынка опасаются участвовать в страховании запусков ракеты-носителя «Союз-ФГ», пока не будут выяснены причины аварии 11 октября.

При этом известно, что страховая компания «МАКС» в целом решила воздержаться от участия в космических рисках с «учетом ухудшения ситуации с контролем риска со стороны страхователя».

Напомним, 11 октября с космодрома Байконур к МКС стартовал запуск «Союз-ФГ» с «Союз МС-10». На 123-й секунде произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Находившиеся в корабле космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля. После случившегося пилотируемые пуски к МКС были приостановлены.

Комиссия, расследующая инцидент, не смогла установить причину возникновения неполадок, в связи с чем начала новое расследование. Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической отрасли должен быть предоставлен 30 октября.

Стоит отметить, что запуски ракет этого типа невозможны без страхования гражданской ответственности, обязательной по закону.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.10.18

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