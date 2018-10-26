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Пятница, 26 октября 2018, 19:24 мск

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В Подмосковье девочке ампутировали часть пальца после катания на карусели

В Подмосковье 7-летней девочке ампутировали фалангу пальца после того, как она поранилась на детской площадке. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло 5 октября на одной из детских площадок в городе Красноармейске Пушкинского района. Девочка играла и каталась с другими детьми на карусели. В один момент она вставила палец в основание конструкции движущей карусели и получила травму. В результате ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, где ей частично ампутировали ногтевую фалангу пальца на правой кисти.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, виновные в случившемся.

Москва, служба информации РИА ««Новый День

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