Авиакомпания «Россия» переезжает в «Шереметьево»

Авиакомпания «Россия» приступила к переводу части рейсов, выполняемых из аэропорта «Внуково», в терминал D «Шереметьево», откуда будут выполняться рейсы в Минеральные воды, Оренбург, Симферополь и Сочи, а также Южно-Сахалинск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск, Магадан и Петропавловск-Камчатский.

Первым международным направлением авиакомпании «Россия» из Шереметьево стали рейсы в Денпасар (Индонезия); полеты в эту страну будут выполняться три раза в неделю, говорится в сообщении перевозчика.

В авиакомпании рассчитывают, что сотрудничество с «Шереметьево» позволит более эффективно использовать разветвленную сеть маршрутов группы «Аэрофлот», а также предоставлять пассажирам удобные стыковки на социально значимых внутрироссийских направлениях.

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. В 2017 году «Россия» перевезла более 11 миллионов пассажиров, закрепив за собой место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской авиации РФ.

На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A320 и Airbus А319.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.10.18

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