Протест сочли криминальным: в Москве возбуждено уголовное дело против активистки «Другой России»

Против активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной, в знак протеста вскрывшей вены на выставке «Интерполитех», возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» (ст. 213 ч.1 п.6 УК РФ). Как сообщила пресс-служба «другороссов», ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как ожидается, сегодня Шалину должны выписать из НИИ им. Склифосовского. На данный момент известно, что на территорию больницы въехал автобус второго оперативного полка полиции.

Ольга Шалина – член исполкома «Другой России», руководитель московского отделения партии, а также – бывшая политзаключенная. Она была осуждена на три года за защиту бессменного лидера партии Эдуарда Лимонова от нападения у Таганского суда.

Напомним, что 25 октября Шалина провела акцию против репрессивной системы ФСИН. На выставке Интерполитех-2018 Ольга забралась на выставочный автозак и вскрыла себе вены на левой руке. Этой акцией глава московских нацболов выразила протест против многочисленных нарушений прав заключенных в колониях, против пыток и другого произвола со стороны сотрудников ФСИН. После акции Ольга была госпитализирована, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе «Другой России» уточнили, что во вторник в 16:00 у Ольги будет проходить допрос.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.18

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