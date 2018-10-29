«Иллюзий больше нет, перемены – близко»: противники пенсионной реформы обещают продолжить борьбу

Конфедерация труда России (КТР) намерена продолжить борьбу против пенсионной реформы, которую «власти и уводящий деньги за рубеж крупный капитал уперто протащили через Государственную думу». В обращении депутата нижней палаты российского парламента, вице-президента КТР Олега Шеина на сайте change.org говорится, что «силы оказались неравны», но авторы этого «антироссийского закона» «стратегически проиграли».

Он подчеркнул, что «закон о повышении пенсионного возраста, внесенный правительством и поддержанный правящей партией, своим последствием будет иметь исключительно рост безработицы и бедности».

По оценке Шеина, эта реформа служит явной точкой поворота в избавлении общества от иллюзий. «Ясный взгляд всегда позволяет видеть верную дорогу необходимости политических перемен. Она будет сложной, но нам придется по ней пройти, и пример других народов показывает, что это возможно: в Италии и Польше пенсионный возраст сегодня снижается», – подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что летом 2018 года накануне принятия пенсионной реформы за считанные несколько недель под петицией «Народ против повышения пенсионного возраста», размещенной на платформе Change.org, было собрано почти три миллиона подписей, что стало стартом для общенародного протеста против действий властей.

При этом парламентарий заявил, что противники реформы продолжат использовать самые разные инструменты общественного участия, чтобы «создаваемый народом национальный продукт не обогащал олигархию, а распределялся в пользу всех честных работников».

«И время этих перемен не столь далеко, как может показаться», – подчеркнул Шеин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.18

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