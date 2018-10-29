ЧП в Москве: автомобилист избил битой пешехода с ребенком в коляске

В Москве задержан водитель автомобиля по подозрению в избиении битой пешехода. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что ЧП произошло сегодня на Селигерской улице. Между двумя мужчинами – водителем машины и пешеходом – произошел конфликт. В результате, автомобилист избил пострадавшего предположительно бейсбольной битой, а затем скрылся, бросив машину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

По подозрению в совершении преступления задержан неработающий 29-летний уроженец Ростовской области.

Как уточняет пресс-служба Следственного комитета, ведомство инициировало передачу уголовного дела из органов полиции в центральный аппарат СКР. Отмечается, что потерпевший в момент нападения гулял с малолетним ребенком. В результате нападения коляска, в которой находился ребенок, перевернулась. Следствие намерено установить не пострадал ли ребенок в ходе этого инцидента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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