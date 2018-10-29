ЧП в Москве: в ванной погиб 12-летний мальчик

В Москве Следственный комитет организовал проверку после гибель 12-летнего мальчика. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, ЧП произошло в квартире одного из жилых домов на юго-востоке Москвы. Женщина обнаружила в ванной комнате 12-летнего сына без признаков жизни, после чего незамедлительно вызвала «скорую помощь». Однако до приезда медиков ребенок скончался. По предварительным данным, мальчик погиб в результате несчастного случая.

Другие подробности пока не сообщаются. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Планируется также изучить условия жизни и воспитания подростка в семье.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.18

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