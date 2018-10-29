России не нужны образованные патриоты: учитель Дмитрия Медведева раскритиковала современную школу

Классный руководитель премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, заслуженный учитель России раскритиковала отечественную систему образования. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на «Зиновьевских чтениях», которые проходят сегодня в Москве, Нина Ерюхина заявила, что сегодняшняя школа утратила функцию воспитания – в частности, потому, что обществу не нужны образованные патриоты.

«Основная задача школы, и я в этом уверена, не только образование, но главная функция – воспитание, – подчеркнула она. – Я работала в школе 27 лет. Я уверена, что воспитание – это основная задача школы и семьи. Воспитать человека. Образовывать мы можем, а вот воспитание – одна из тяжелейших задач».

Ерюхина пояснила, что речь идет о всестороннем воспитании – в том числе физическом, нравственном, но главное – патриотическом. «Сейчас школа во многом потеряла свои функции, и даже министерство называется просвещения – теперь опять. То есть оно просвещает, а задачи образования и воспитания просто нет», – подчеркнула она.

Функцию социального лифта теперь система образования не выполняет, а причина в том, что «общество потребления не нуждается в грамотном образованном патриоте потому, что им сложно управлять», пояснила учитель.

Ерюхина также подчеркнула, что специально пришла на дискуссию в рамках «Зиновьевских чтений», посвященную молодежи, и тут же заговорила о православии. Она напомнила, что на открытии чтений режиссер Никита Михалков процитировал одного из идеологов западного глобализма Збигнева Бжезинского, который заявил, что «с коммунизмом покончено, на очереди православие».

«Мне бы хотелось прочесть вам стихотворения моей коллеги, заслуженного учителя России Светланы Афанасьевны Медведевой, я лучше нее не скажу, – отметила она. – Сегодня я призываю объединиться и стать патриотами. Россия – особенная. И накануне Дня народного единства, который будет 4 ноября праздноваться в нашей стране, а православие будет праздновать день Казанской иконы божьей матери, я хочу прочитать эти стихи».

Многие студенты, которые занимали около половины зала, со скептической усмешкой слушали про то, что «в сердце трепетное пламя взметнется вдруг за нашу Русь» и поглядывали в смартфоны.

Стоит отметить, что в рамках круглого стола «Молодежь и политика», где выступала заслуженная учитель РФ, так и не зашла речь о протестной активном участии молодежи в протестных акциях в России. Приглашенные из Европы эксперты рассказывали о событиях 1968 года, когда молодежь протестовала в десятках стран мира. Попытка одного из студентов в вопросе перевести разговор ближе к настоящему времени и событиям в России успехом не увенчалась. В частности, философ и публицист Тодор Тодоров отметил, что в сегодняшних реалиях невозможно ожидать такого же молодежного движения, как в 1968 году. «Не думаю, что будет повтор 1968. В современных условиях это уже невозможно», – заявил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.10.18

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