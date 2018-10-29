Не выдержал прессинга: мэр бунтовавшего против мусора Волоколамска досрочно ушел в отставку

Мэр подмосковного Волоколамска Петр Лазарев ушел в отставку со своего поста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе, который размещен на сайте администрации города, такое решение он принял «по собственному желанию».

В комментарии «Интерфаксу» Лазарев пояснил, что покинул должность по состоянию здоровья. «Да, по состоянию здоровья. Буду жить в городе, найду работу, но хочу сначала поправить здоровье», – сказал он.

Лазарев был избран главой Волоколамска 27 ноября 2016 года. В апреле сообщалось, что в его доме прошел обыск после массовых протестов против мусорного полигона «Ядрово», которые он поддержал, заявив, что свалка работает незаконно. «По «второй карте» полигона слушаний [совета депутатов Волоколамского района] не проводилось, не понятно, кто санкционировал», – подчеркивал он.

На фоне продолжавшихся митингов стало известно, что против Лазарева было заведено уголовное дело. В разговоре с РБК мэр тогда говорил, что связывает действия правоохранительных органов «с угрозами, которые поступали от вышестоящего начальства» в связи с полигоном «Ядрово».

Как сообщал «Новый День», ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». 21-22 марта с жалобами на плохое самочувствие за помощью обратились 150 детей. Шесть человек были госпитализированы. Несколько сотен местных жителей устроили стихийный митинг у Центральной районной больницы. Вышедшего к протестующим главу района Евгения Гаврилова обругали нецензурными словами, несколько раз ударили по голове и сломали очки. Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева люди закидали снежками под крики «Позор!». Сдерживать натиск разъяренной толпы пришлось нескольким нарядам полиции.

Позже Гаврилов был отправлен в отставку, а Следственный комитет и Генпрокуратура инициировали проверку обстоятельств массового отравления людей.

Позже, согласно официальному заключению медиков, отравление свалочным газом не подтвердилось, но при этом ранее властями было принято решение вывезти детей за пределы города, где был введен режим ЧС

Стоит отметить, что в тот же период следственные действия проходили также в администрации Серпуховского района Подмосковья. Глава муниципалитета Александр Шестун заявлял, что это связано с давлением в связи с желанием закрыть мусорный полигон «Лесная», о запрете эксплуатации которого 11 апреля принял решение арбитражный суд.

Как заявлял Шестун в интервью СМИ, нынешние обыски – «продолжение истории, начавшейся в прошлом году». «Тогда заместитель председателя правительства Московской области, руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов, а также некоторые высокопоставленные силовики мне сказали: уходи в отставку или мы отберем у тебя дом, посадим в тюрьму. Это были даже не намеки, а прямые угрозы», – сказал тогда глава Серпуховского района. Тогда же Шестун опубликовал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с диктофонными записями, на которых, по его словам, высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых структур угрожают ему уголовными делами.

В настоящее время Шестун находится под арестом. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Там экс-глава Серпуховского района считает это расправой.

После мощной весенней волны митингов, которая прокатилась по всей области, в рамках которых жители региона требовали отставки подмосковного губернатора, тема мусорных свалок затихла и практически исчезла из медиапротстранства. Примечательно, что это произошло практически сразу после того, как была анонсирована так называемая территориальная карта Московской области, предполагается строительство «мусороперерабатывающих установок» с мусоросжигательными заводами. Тогда многомиллиардный подряд получила структура госпорпорации «Ростех». Самым крупным оператором стала его «дочка» – небезызвестная «РТ-Инвест», которая на тот момент на 25,01% принадлежала «Ростеху», а на 74,99% – гендиректору компании Андрею Шипелову. Подконтрольная структура «РТ-Инвест» занимается реализацией не менее скандального проекта «Платон» по сбору средств с автовладельцев грузового транспорта.

В интервью РИА «Новый День» заместитель председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы VI созыва, один из разработчиков природоохранной реформы, учредитель экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин отмечал, что ситуация с экологией Москвы и Подмосковья, по его глубокому убеждению, на 100% соответствует неосуществленным фантазиям бесноватого фюрера. «Если бы фашисты захватили Москву, приблизительно так бы они все и устроили», – заявлял Шингаркин.

Он также отмечал, что заявления подмосковного министерства экологии и природопользования во главе с Александром Коганом о планах «РТ-Инвест», лишний раз доказывает, что чиновник находится в тесной связи с «РТ-Инвестом» и от них зависит. «При этом квалификация компании никак не подтверждена. Никто из них (компаний, которые будут заниматься «обращением с отходами» в Подмосковье) не владел объектами мусоропереработки. Везде ставят австрийские или шведские заводы. Где собственные заводы? Где переработка? Почему государственная корпорация «Ростех», которая, как считается, способна построить современные корабли, самолеты и прочее вооружение и военную технику, предлагает покупать мусоросжигательные заводы заграницей?» – заявлял Шингаркин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.18

«Памятник сталинским палачам – это настоящий цинизм» (ФОТО). На правозащитников посыпались обвинения после открытия «Стены памяти» на расстрельном полигоне НКВД в Москве. / России не нужны образованные патриоты: учитель Дмитрия Медведева раскритиковала современную школу. / ЧП в Москве: в ванной погиб 12-летний мальчик. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»