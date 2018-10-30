«Затягивание поясов не имеет предела…» России угрожает новый кризис

Новые антироссийские санкции Вашингтона, которые вступят в силу в ноябре, могут в перспективе крайне негативно сказаться на главном секторе российское экономики – нефтедобыче – и усугубить технологическое отставание. По оценкам ученых Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук, Москва не ожидала, что такое количество стран «испугается» экономических ограничений, и «партнеры» массово начнут обрубать контакты с «токсичной» Россией.

Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь на семинаре «Новые санкции США против России: точка невозврата?»

Эксперты ИМЭМО РАН обратили внимание, что в ближайшее время иностранные инвесторы продолжат бежать из России, причем неизвестно, какие страны и компании последуют рекомендациям США. «Мы не ожидали, что уже столько стран будут следовать рекомендациям (Белого дома)», – констатировали докладчики.

В этой связи было отмечено, что даже Китай, который сам находится с США в состоянии экономической «войны», уже в 2014 году начал выводить свои активы из Крыма и продолжает ограничивать контакты с РФ.

При этом, как полагают ученые, одним из важнейших последствий, которые ожидают Россию в результате санкционной политики Штатов, станет технологическое отставание, которое уже сейчас бьет по нефтедобывающей отрасли.

«Заместить оборудование нефтедобыче сложно для нас. К примеру, наклонное бурение – оборудование для добычи могу прислать только две компании – норвежская и американская», – пояснили эксперты.

«Санкции, которые могут быть введены, – серьезные меры, и могут оказать негативное воздействие на экономику, но у нас болевой порог гораздо глубже. Затягивание поясов не имеет предела, но в долговременном плане мы будем отставать от современных технологий», – считают в ИМЭМО РАН.

Стоит отметить, что согласно мартовскому отчету Outlook-2023 Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в России к 2023 году может снизиться до 11,57 млн баррелей в сутки, если компании будут испытывать «нехватку технологий и инвестиций для следующего поколения проектов, а правительство не сможет продолжить более экстенсивную налоговую реформу для стимуляции инвестиций в сектор».

На брифинге в середине сентября, вице-премьер РФ Дмитрий Козак подтвердил, что отечественным нефтяным компания необходимо осваивать трудноизвлекаемые месторождения, иначе к 2035 году по оптимистичному сценарию РФ будет добывать в два раза меньше нефти, а по пессимистичному – почти в четыре. Около месяца назад министр энергетики Александр Новак в контексте необходимости снизить налоговую нагрузку в нефытедобывающей отрасли отмечал, что капитальные затраты выросли в 2,8 раза, а стоимость добычи одной тонны нефти – в 2,4 раза.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в конце августа начали действовать новые санкции США, введенные в отношении России. Предполагается, что ограничительные меры будут двухэтапными. Первый пакет санкций включает запрет на оказание помощи России (за исключением гуманитарной), на поставку оружия и финансирование подобных сделок, на экспорт товаров двойного назначения, а также отказ в кредитовании со стороны государственных учреждений США.

Второй блок санкций может быть введен через 90 дней – в конце ноября, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического оружия. Этот «пакет» ограничений предполагает существенное снижение дипломатических отношений, приостановку полетов в США для «Аэрофлота», запрет на кредитование российских юридических лиц и почти полное ограничение экспорта и импорта.

Напомним, американские санкции автоматически накладываются на все страны, которые сотрудничают с государствами, против которых Вашингтон ведет экономическую «войну».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.10.18

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