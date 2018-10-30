Прокуратура отменила «уголовку» против активистки «Другой России», перерезавшей себе вены

Прокуратура Северо-Восточного округа Москвы отменила постановление о возбуждении дела против активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на полицейской выставке. Об этом следователь сегодня уведомила адвоката Сергея Бадамшина, который представляет интересы Шалиной, говорится в сообщении, поступившем в РИА «Новый День».

Напомним, 25 октября Шалина провела акцию против репрессивной системы ФСИН. На выставке Интерполитех-2018 активистка забралась на выставочный автозак и вскрыла себе вены на левой руке. Этой акцией глава московских «другороссов» выразила протест против многочисленных нарушений прав заключенных в колониях, против пыток и другого произвола со стороны сотрудников ФСИН. После акции Шалина была госпитализирована, против нее было возбуждено уголовное дело о «хулиганстве» (ст. 213 ч.1 п.6 УК РФ).

В пресс-службе «Другой России» уточнили, что в настоящий момент Шалину выписывают из больницы. Завтра она будет выступать на митинге «Другой России», который будет проводиться в рамках «Стратегии-31» в защиту 31-й статьи Конституции РФ, разрешающий публичные собрания.

Предполагается, что акция пройдет в 19:00мск на площади Краснопресненской заставы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.18

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