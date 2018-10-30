В Москве произошел пожар в гостинице, где живут гости ток-шоу

Следственный комитет выясняет причины пожара в московской гостинице «Останкино», из-за которого пришлось эвакуировать около 300 человек. Есть пострадавшие, они доставлены в медицинские учреждения города.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве, по факту пожара начата доследственная проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства возгорания, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет определить причины возгорания.

Сообщение о пожаре в гостиничном номере поступило сегодня в 13:42 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. На улицу Ботаническую, 29, корпус 3, строение 2 выехали пожарно-спасательные подразделения. Оказалось, что огонь вспыхнул на втором этаже пятиэтажного здания – в одном из номеров горели личные вещи постояльцев и мебель. В 14:05 открытое горение было ликвидировано. С верхних этажей гостиницы пожарные спасли 42 человека, из здания было выведено 250 человек, один передан для осмотра наряду скорой помощи.

В СКР уточнили, что в результате пожара пострадали три человека, все они были доставлены в медицинские учреждения.

Паблики в соцсетях публикуют фотографии с места происшествия и пишут, что постояльцы гостиницы из окон звали на помощь. «В Москве загорелась гостиница «Останкино», – говорится в группе «Подслушивающие в России2» в соцсети «ВКонтакте». – Пожар на втором этаже. С пятого этажа люди кричат из окон о помощи». Как отмечается, в гостинице могут жить гости различных телешоу.

По данным из открытых источников, 100% в уставном капитале гостиницы принадлежит департаменту государственного и муниципального имущества города Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.10.18

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