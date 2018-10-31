Профсоюзы раскритиковали новые «пенсионные» планы правительства РФ

Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) раскритиковала пенсионную реформу, которую продавило правительство РФ, и выступила против принудительного введения индивидуального пенсионного капитала. Об этом было заявлено сегодня в Москве на заседании генерального совета ФНПР.

«Индивидуальный пенсионный капитал, о котором говорят сегодня в финансово-экономическом блоке правительства, планируют внедрять в принудительном порядке. Мы против такого подхода! Такие механизмы накопления пенсии должны быть строго добровольными», – подчеркнул глава ФНПР Михаил Шмаков, слова которого цитирует профсоюзная газета «Солидарность».

Профсоюзный лидер также жестко раскритиковал повышение пенсионного возраста, напомнив, что большинство позиций законопроекта не соответствуют интересам граждан, и при этом не помогают бюджету избавиться от трансфертов в Пенсионный фонд, что заявлялось правительством как главная цель изменений.

«Пенсионные реформы должны быть продуманными и структурными. В данном случае, вместо системного решения проблем мы увидели только одну меру, – заявил Шмаков, подчеркнув, что для увеличения пенсий необходимо не повышение пенсионного возраста, а увеличение зарплат.

Шмаков также подверг критике ряд других правительственных решений, в том числе повышение налога на добавленную стоимость (НДС), что также вызывает у жителей страны закономерные вопросы. «Если перевести высказывания граждан в нормативную лексику люди спрашивают: «Зачем?». Неужели эти талантливые руководители не понимают простых вещей? Люди спрашивают, кому из «друзей» России выгодно раскачивание ситуации в стране? – пояснил глава ФНПР.

Шмаков подчеркнул, что экономическая целесообразность повышения НДС обосновывается необходимостью финансирования нацпроектов, которые, по мнению правительства РФ, и должны обеспечить достижение национальных целей развития страны. Вместе с тем, достижение таких ключевых социальных целей, как обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и снижение в два раза уровня бедности в России не предусмотрено ни в нацпроектах, ни в госпрограммах, ради финансирования которых вроде бы и повышался НДС.

Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, против которой выступает до 90% жителей России. В России прошли массовые акции протеста, однако Госдума и Совет Федерации одобрили повышение пенсионного возраста в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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