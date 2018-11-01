Собянин «душит» малый бизнес: предприниматели готовятся к разорению

Деловое сообщество опасается, что в 2019 году новая ставка налога на имущество в Москве приведет к дальнейшему сокращению предприятий малого и среднего бизнеса. Как сказал заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин, такие планы властей не соответствуют представлениям о поддержке малого и среднего бизнеса.

Он обратил внимание, что в 2014 году произошло резкое увеличение – почти в 2 раза – кадастровой стоимости объектов. Далее шло плавное повышение ставки, несмотря на то, что наблюдался спад активностей малого бизнеса.

«Малый бизнес сильно зависит от этих платежей. Многие из них выкупили небольшие помещения для швейных мастерских, обувных, парикмахерских и пр. и вместе со всеми налогами получили бремя налога на недвижимость. Сейчас очень многие продают объекты недвижимости, не справляясь с этой ношей, но предложений гораздо больше, чем спроса» – обратил внимание Демин, слова которого цитирует пресс-служба «Партии роста».

Ранее «Опора России» обратилась к мэру столицы с просьбой сохранить собственникам имущества ставку налога на уровне 2018 года – 1,5%. Демин считает, что возможность сохранить текущий налог существует. «При профиците московского бюджета такой сценарий вполне имеет место быть, есть смысл поддержать свой собственный малый бизнес. Никто не просит денег или фондов для поддержки малого и среднего бизнеса, просто оставьте налог на том же уровне», – подчеркнул он.

Демон также отметил, что в 2019 году добавляется 2% налогоа на добавленную стоимость, что не способствует сдерживанию цен. «Пенсионная реформа уже наложила отпечатки, ВВП не растет, налоги платим больше, чем зарабатываем, возможно, появятся новые санкции в ноябре – все это ухудшает бизнес-климат и уж точно не соответствует представлениям о поддержке малого и среднего бизнеса» – резюмировал Демин.

Ранее газета «Коммерсантъ» отмечала, что специализирующиеся на торговле малые и средние предприниматели Москвы беспокоятся, что в 2019 году их налоговые расходы могут вырасти более чем на 30%. Это произойдет, если мэрия не согласится заморозить ставку налога на имущество. В этом случае, согласно региональному закону, она автоматически увеличится с нынешних 1,5% до 2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.18

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