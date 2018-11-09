Минприроды РФ пробивает бюджет для новых чиновников

Ведомству министра природных ресурсов РФ, экс-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина подкорректируют бюджет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения связаны с увеличением чиновников в штате аппарата Минприроды. Как прозвучало сегодня в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам, объемы ассигнований для министерства уточняются в одной внесенных правительством поправок в проект бюджета РФ на 2019 год.

«Принято решение об увеличении численности аппарата Минприроды на 30 единиц, соответственно уточняются объемы ассигнований», – сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Сумму ассигнований она не уточнила.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин предложен премьером Дмитрием Медведевым в качестве кандидата на пост министра природных ресурсов. Своё предложение глава правительства озвучил 18 мая президенту РФ Владимиру Путину. В июне новый глава Минприроды подписал приказ «О структуре центрального аппарата Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации». Там осталось 10 департаментов – два из них, отвечающие за регулирование в сфере лесного и охотничьего хозяйств, объединены в один. Новым стал департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.11.18

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